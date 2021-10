Moto | Americhe; in Moto2 pole a spagnolo Fernandez

(Di sabato 2 ottobre 2021) LoRaul(Red Bull Ktm) ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe2 del Gp dellead Austin, in Texas, girando in 2 2'08.979. Secondo miglior tempo per l'...

Così, dai microfoni di Sky Sport, il leader della classifica mondiale della MotoGp, Fabio Quartararo commenta le qualifiche del Gp dellein cui ha ottenuto il secondo miglior tempo, dieto ...Lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull Ktm) ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe Moto2 del Gp dellead Austin, in Texas, girando in 2 2'08.979. Secondo miglior tempo per l'australiano Remy Gardner, anche lui su Red Bull Ktm, terzo tempo per Fabio Di Giannantonio sulla Kalex del Team Gresini,...Si chiude con una beffa il sabato di Franco Morbidelli. Il pilota del team Yamaha Factory, infatti, chiude al tredicesimo posto le sue qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartul ...Francesco Bagnaia ha conquistato una strepitosa pole-position nel GP delle Americhe 2021, tappa del Mondiale MotoGP.. L'alfiere della Ducati sogna in grande dopo le ultime due vittorie consecutive e p ...