Corona virus: Italia, 92749 attualmente positivi a test (-903 in un giorno) con 130998 decessi (25) e 4455320 guariti (4187). Totale di 4679067 casi (3312) Dati della protezione civile: effettuati 355896 tamponi (Di sabato 2 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

