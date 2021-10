Settembre d’oro per Osimhen, solo Benzema ha segnato quanto lui in Europa (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questo inizio di stagione sta mettendo alla luce la grande prova di forza del Napoli che in campionato ha fatto sei su sei occupando saldamento il primo posto in classifica. Il momento d’oro dei partenopei non è un caso che sia capitato proprio con la consacrazione probabilmente definitiva di Victor Osimhen, vero e proprio trascinatore della squadra allenata da Spalletti. Sono sette i centri messi a segno dall’attaccante nigeriano nel mese di Settembre tra campionato ed Europa League, un numero che in Europa è stato eguagliato solamente da Benzema. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 ottobre 2021) Questo inizio di stagione sta mettendo alla luce la grande prova di forza del Napoli che in campionato ha fatto sei su sei occupando saldamento il primo posto in classifica. Il momentodei partenopei non è un caso che sia capitato proprio con la consacrazione probabilmente definitiva di Victor, vero e proprio trascinatore della squadra allenata da Spalletti. Sono sette i centri messi a segno dall’attaccante nigeriano nel mese ditra campionato edLeague, un numero che inè stato eguagliato solamente da. FOTO: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

