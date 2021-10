Petagna è stato un po’ come Dazn. Mario Rui invece come la Rai (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mio Napoli – Spartak Mosca 2-3 Avrei voluto leggere le formazioni, ma non è stato possibile. 11 secondi e 33 centesimi sono basatati a malapena per leggere il nome del portiere russo: Aleksander Maksimeeenko come il Massimiliano di Troisi. Dopo l’urlo, con calma, ho letto il resto: Meret, Manolas, Elmas a centrocampo e Ciccio Petagna in attacco. Ciccio ha avuto qualche occasione che, se fosse capitata a un Victor, l’avremmo definita limpida. Ciccio oggi ha fatto un po’ come Dazn: appare, scompare, rallenta, si blocca, riparte, si ferma, gira a vuoto, ti fa incazzare e non sai mai se arriverà alla fine della partita. Chi di certo non è arrivato alla fine è Mario Rui. Che invece ha fatto un po’ come ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mio Napoli – Spartak Mosca 2-3 Avrei voluto leggere le formazioni, ma non èpossibile. 11 secondi e 33 centesimi sono basatati a malapena per leggere il nome del portiere russo: Aleksander Maksimeeenkoil Massimiliano di Troisi. Dopo l’urlo, con calma, ho letto il resto: Meret, Manolas, Elmas a centrocampo e Ciccioin attacco. Ciccio ha avuto qualche occasione che, se fosse capitata a un Victor, l’avremmo definita limpida. Ciccio oggi ha fatto un po’: appare, scompare, rallenta, si blocca, riparte, si ferma, gira a vuoto, ti fa incazzare e non sai mai se arriverà alla fine della partita. Chi di certo non è arrivato alla fine èRui. Cheha fatto un po’...

Advertising

napolista : Petagna è stato un po’ come Dazn. Mario Rui invece come la Rai Napoli-Spartak in pillole. Dopo l’espulsione, ho ri… - gamonapoli : Gli errori di Spalletti sono stati messi in risalto dagli errori di Petagna nei primi 30 minuti e l’espulsione di M… - Mario93314384 : @gloriapoch72 Si ma comunque il Napoli è stato disastroso poteva chiudere la partita i primi 20 minuti ma Petagna deve perdere minimo 10 k - InSeconda : Si sapeva che Ibra avrebbe fatto forse 20 partite su 50. È stato un grande errore puntare su #giroud. Giocatore fin… - Matador1337 : @MimmoAdinolfi @Kund3ra @ntrovola_tonze Sì, ma nessuno parla mai di lui. Per primi i tifosi dell'Inter. In tutta la… -