Non funziona l’accesso a Google Ads il 1 ottobre con errore 500 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Purtroppo in questo venerdì 1 ottobre non funziona l’accesso a Google Ads, il servizio del colosso di Mountain View per pianificare campagne pubblicitarie per trovare nuovi clienti. Si tratta di un acclarato down del servizio che sta bloccando le attività di non pochi utenti business in questa mattinata di inizio mese. Trattandosi di un servizio di nicchia e utilizzato solo da professionisti, le segnalazioni di disservizi su canali come Downdetector sono solo nell’ordine delle decine. Ciò non toglie che le difficoltà sono concrete per chiunque provi ad accedere all’apposita piattaforma di Google per pianificare campagne o semplicemente gestirne qualcuna già di scena. Cosa succede esattamente quando si prova ad accedere al servizio? Non funziona l’accesso a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Purtroppo in questo venerdì 1nonAds, il servizio del colosso di Mountain View per pianificare campagne pubblicitarie per trovare nuovi clienti. Si tratta di un acclarato down del servizio che sta bloccando le attività di non pochi utenti business in questa mattinata di inizio mese. Trattandosi di un servizio di nicchia e utilizzato solo da professionisti, le segnalazioni di disservizi su canali come Downdetector sono solo nell’ordine delle decine. Ciò non toglie che le difficoltà sono concrete per chiunque provi ad accedere all’apposita piattaforma diper pianificare campagne o semplicemente gestirne qualcuna già di scena. Cosa succede esattamente quando si prova ad accedere al servizio? Nona ...

