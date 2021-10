Federico Rossi | nuovo amore con Annalisa?

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dopo la fine della storia d’con Paola di Benedetto, il cantantepotrebbe aver ritrovato la serenità al fianco di una collega. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la complicità tra Fede e, dopo i concerti dell’estate, non è passata inosservata: i due stanno insieme? All’inizio dell’estate Paola di Benedetto ha raccontato che la sua storia d’con, che stava andando avanti ormai Articolo completo: dal blog SoloDonna

RVallesina : Annalisa - Movimento lento (feat. Federico Rossi) - GammaStereoRoma : Annalisa - Movimento Lento (Feat. Federico Rossi) - solacomeabolo : @heartbreakgvrI tu ???? harry tu ???? Federico rossi - mattiamazz93 : @Pheel267 Cerca bene, anche ci sono anche con Federico Rossi e Aka7 -

Annalisa e Federico Rossi nel corso dell'estate sono stati tra i protagonisti delle hit italiane con il loro duetto in Movimento lento . Molto complici anche sul palco dell'arena di Verona, tra i due cantanti ...

Annalisa e Federico Rossi hanno una liaison? L'indiscrezione sulla coppia di cantanti sta diventando sempre più insistente.