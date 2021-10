Clima, nella notte gli attivisti occupano Piazza Affari: tende e striscioni di protesta fuori dalla Borsa di Milano (Di venerdì 1 ottobre 2021) LA MANIFESTAZIONE 01 ottobre 2021 08:17 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 1 ottobre 2021) LA MANIFESTAZIONE 01 ottobre 2021 08:17 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Leonardo DiCaprio investe nella carne coltivata. 'Riduce l' impatto sul clima del 92%, e rappresenta un mercato da… - Greenpeace_ITA : Attiviste e attivisti hanno manifestato per oltre 30 ore davanti al quartier generale di Eni, per chiedere all'azie… - Valori_it : In Francia, la devastazione provocata dalla tempesta Alex nell’ottobre del 2020 nella valle della Roya è costata 20… - AntonioSpadafo4 : RT @cristinamucciol: Clima, Vanessa Nakate: 'Bisogna credere nella scienza per realizzare il mondo che desideriamo' - NumeroZero1 : @Quirinale Approfondiamo un pochino, giusto qualche informazione, piccolina eh...prima di dire cagate sul clima, st… -