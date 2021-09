Zorya-Roma 0-3, successo agevole per i giallorossi: Mou a punteggio pieno (Di giovedì 30 settembre 2021) Alla Slavuty?-Arena, Zorya-Roma si affrontano nella seconda giornata di Conference League. Vittoria netta per i ragazzi di Mourinho La Roma si riscatta dopo il ko nel derby: i giallorossi battono 3-0 lo Zorya nella seconda giornata del gruppo C di Conference League, salendo a punteggio pieno. Cronaca Mourinho rivoluziona la squadra ritrovando Pellegrini dal 1? e lanciando Kumbulla, Smalling e Darboe. Ed è proprio il gambiano l’ispiratore del gol dell’1-0 che sblocca la sfida dopo 7 minuti: verticalizzazione precisa a trovare sul filo del fuorigioco El Shaarawy, bravo a saltare Matsapura e depositare in porta col mancino. Da qui la Roma decide di lasciare il pallino del gioco allo Zorya ed attaccare di rimessa: dopo un tiro di ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Alla Slavuty?-Arena,si affrontano nella seconda giornata di Conference League. Vittoria netta per i ragazzi di Mourinho Lasi riscatta dopo il ko nel derby: ibattono 3-0 lonella seconda giornata del gruppo C di Conference League, salendo a. Cronaca Mourinho rivoluziona la squadra ritrovando Pellegrini dal 1? e lanciando Kumbulla, Smalling e Darboe. Ed è proprio il gambiano l’ispiratore del gol dell’1-0 che sblocca la sfida dopo 7 minuti: verticalizzazione precisa a trovare sul filo del fuorigioco El Shaarawy, bravo a saltare Matsapura e depositare in porta col mancino. Da qui ladecide di lasciare il pallino del gioco alloed attaccare di rimessa: dopo un tiro di ...

