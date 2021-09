Uva | proprietà e benefici

Leggi su piusanipiubelli

(Di giovedì 30 settembre 2021) Settembre, il mese della vendemmia, difficile non conoscere la stagionalità dell’uva. I primi grappoli compaiono sulle nostre tavole ad agosto, a settembre invadono i banchi della frutta ed è considerata di stagione fino a novembre. L’uva, rossa o nera, è un frutto dal sapore dolce, particolarmente zuccherina, da sempre considerata nemica della dieta. È davvero così? L’uva è ricca di acqua, 81 g circa per 100 g, ha un contenuto in zuccheri molto simile a quello dei fichi, e come loro spesso ritenuti troppo calorici per un regime alimentare equilibrato. Niente di più sbagliato. Dal contenuto calorico modesto, l’uva è ricca di elementi nutritivi. Apporta un buon contenuto di fibre e potassio (192 g per 100 g di uva). In particolare quest’ultimo, insieme ad un basso contenuto di sodio, è responsabile dell’azione diuretica, favorisce l’eliminazione dei liquidi attraverso i reni, ...