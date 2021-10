Timbravano il cartellino e poi uscivano, 15 condanne a Sanremo (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono accusati dell’infedele timbratura del cartellino e di essersi assentati senza giustificazione durante l’orario di lavoro. Il processo di primo grado per truffa ai danni dello Stato e violazione della Legge Brunetta sul pubblico impiego, che si è svolto ad Imperia, si è concluso con 15 condanne su un totale di sedici imputati - tutti dipendenti comunali - con pene che vanno dagli 8 mesi a 3 anni e 7 mesi. Unica assoluzione quella di Rita Torre, nei confronti della quale il giudice monocratico del tribunale di Imperia Francesca Minieri ha tenuto conto della particolare tenuità del fatto. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sono accusati dell’infedele timbratura dele di essersi assentati senza giustificazione durante l’orario di lavoro. Il processo di primo grado per truffa ai danni dello Stato e violazione della Legge Brunetta sul pubblico impiego, che si è svolto ad Imperia, si è concluso con 15su un totale di sedici imputati - tutti dipendenti comunali - con pene che vanno dagli 8 mesi a 3 anni e 7 mesi. Unica assoluzione quella di Rita Torre, nei confronti della quale il giudice monocratico del tribunale di Imperia Francesca Minieri ha tenuto conto della particolare tenuità del fatto.

