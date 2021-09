Roma | Spinazzola va veloce | ieri in campo a Trigoria

(Di giovedì 30 settembre 2021) Leonardobrucia le tappe eha svolto una seduta di allenamento a: laspera Leonardova, e non solo sulla fascia. L’esterno dellae della Nazionale sta infatti bruciando le tappe dopo l’infortunio al tendine d’Achille patito a Euro 2020. Come riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di, il calciatore è tornato per la prima volta a correre sul terreno di gioco di. Una seduta di lavoro atletico personalizzato, sotto gli occhi attenti di Mourinho. Le intenzioni di, sono quelle di tornare inentro la fine dell’anno per un recupero record. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Veretout e Karsdorp sono rimasti a Roma. Spazio ai giovani: da Tripi (in vantaggio su Reynolds) a ... Buone notizie, infine, da Spinazzola che ieri ha ripreso ad allenarsi in campo da solo. L'obiettivo ...