Patrizia Reggiani, la sua assistente dovrà lasciare la villa (Di giovedì 30 settembre 2021) Patrizia Reggiani non vivrà più con Loredana Canò, ex compagna di cella e in seguito diventata la sua assistente personale. La Canò viveva a Milano nella lussuosa villa della Reggiani, che le aveva stipulato un contratto di lavoro. Le due si erano conosciute in carcere nel 2012 dove la Reggiani stava scontando la pena come mandante dell'omicidio di suo marito Maurizio Gucci, stilista dell'omonima casa di moda. La Canò, invece, era in cella per ricettazione e detenzione di arma modificata. Patrizia Reggiani e Loredana Canò: la testimonianza del domestico I giudici del Tribunale di Milano hanno costretto l'assistente della Reggiani ad allontanarsi dalla villa dell'ex Lady Gucci.

