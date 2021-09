Omicidio Laura Ziliani, “uccisa per eredità”: quanto vale il patrimonio della ex vigilessa (Di giovedì 30 settembre 2021) . Le due figlie di Laura Ziliani e il fidanzato della maggiore, secondo gli inquirenti, hanno “ucciso per i soldi dell’eredità”. Subito dopo la scomparsa della madre si erano messi e gestire il patrimonio immobiliare della vittima chiedendo agli inquilini un affitto maggiore e di saldare immediatamente gli arretrati. Ma quanto ammonta il patrimonio della Ziliani e quanto guadagnava al mese? Non aveva debiti e non faceva la “bella vita” Laura Ziliani. Lo rivelano gli inquirenti che indagano sull’Omicidio dell’ex vigilessa di Temù avvenuto la notte tra il 7 e l’8 maggio: sono le indagini a smentire ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) . Le due figlie die il fidanzatomaggiore, secondo gli inquirenti, hanno “ucciso per i soldi dell’”. Subito dopo la scomparsamadre si erano messi e gestire ilimmobiliarevittima chiedendo agli inquilini un affitto maggiore e di saldare immediatamente gli arretrati. Maammonta ilguadagnava al mese? Non aveva debiti e non faceva la “bella vita”. Lo rivelano gli inquirenti che indagano sull’dell’exdi Temù avvenuto la notte tra il 7 e l’8 maggio: sono le indagini a smentire ...

