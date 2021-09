Lui è peggio di me: su Rai3 giovedì 30 settembre il secondo appuntamento con Giorgio Panariello e Marco Giallini (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il ritorno di settimana scorsa il programma Lui è peggio di me torna nuovamente su Rai3 con i suoi due mattatori per la seconda puntata di stagione. Giorgio Panariello e Marco Giallini tornano a condividere il palco con la seconda puntata della trasmissione in calendario giovedì 23 settembre 2021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Torneranno a farla da padrone i due conduttori così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show che durante la prima serata non ha però scaldato gli spettatori. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata del programma in onda giovedì 30 settembre 2021. Lui è peggio di me: seconda puntata Dopo la prima puntata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo il ritorno di settimana scorsa il programma Lui èdi me torna nuovamente sucon i suoi due mattatori per la seconda puntata di stagione.tornano a condividere il palco con la seconda puntata della trasmissione in calendario232021 sul terzo canale del telecomando a partire dalle ore 21:20 circa. Torneranno a farla da padrone i due conduttori così tanto diversi quanto uniti nelle pieghe di questo show che durante la prima serata non ha però scaldato gli spettatori. Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata del programma in onda302021. Lui èdi me: seconda puntata Dopo la prima puntata ...

