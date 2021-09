Gualtieri | Calenda e Raggi nervosi | dico no ad apparentamenti

(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – “Sono molto fiducioso nel risultato di lunedì. So che gli altri candidati sonoe ci attaccano continuamente, soprattutto, ma ioa tutti di non cadere nelle provocazioni e nelle risse. Noi parliamo con i cittadini e lasciamo le polemiche agli altri perché dobbiamo preparare il ballottaggio.” “Dopo il primo turno parleremo con gli elettori di, ma non farò assolutamentecon M5S, con Azione o con Italia Viva. Io mi presenterò con il mio programma e la mia Giunta”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra a Roma, Roberto, a margine della presentazione del suo piano per il Giubileo 2025 e del programma sul trasporto pubblico all’esterno della stazione di Ponte Mammolo ...

Advertising

ilfoglio_it : Perché a Roma il Pd invece di sostenere Gualtieri attacca Calenda? - di @maurizio_crippa - lucianonobili : Roberto #Gualtieri, in evidente difficoltá su vicenda Marino, condivisa allora dall’intero gruppo dirigente PD, fa… - GigiPadovani : Comunali Roma, Calenda-Gualtieri-Michetti-Raggi: i candidati sindaco a confronto al Messaggero.… - annalisapanello : RT @assurdistan: Pasquino dice che Calenda ha già un posto al Parlamento Europeo. Ha dimenticato di dire che Gualtieri é nella stessa cond… - MariaAl28960990 : @marattin @CarloCalenda Appunto; gli incapaci gualtieri calenda e michetti sono fuori da ogni contesto. -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri Calenda

A Robertoo Virginia Raggi, in caso di ballottaggio contro Michetti, chiediamo di negare l'apparentamento con Carlo, e chiediamo riscontro ai candidati. Roma non ha bisogno di ...Spiega Carlo: ' Credo che Robertosia una persona perbene . Il punto non è questo, ma è la classe dirigente che gli sta dietro: Bettini, Astorre e Mancini li conosciamo molto bene...Non credo ai complotti politici. Certo però la notizia che 859 autisti Atac e 300 netturbini Ama saranno scrutatori e presidenti dei seggi nelle incombenti ...Una poltrona, e i tanti problemi di Roma, per quattro. Perché la corsa al Campidoglio anno 2021 seppur affollata, 22 candidati e 39 liste, si ridurrà ad una sfida tra quattro competitor: la sindaca us ...