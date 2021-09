Cashback, i rimborsi non arrivano più: incubo per chi aspetta il bonifico (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono ancora tantissimi gli utenti che aspettano il rimborso ottenuto dal Cashback: quando potrebbero arrivare gli ultimi bonifici. La data per l’arrivo degli ultimi rimborsi (vis Screenshot)Nel secondo semestre del 2021, il premier Mario Draghi ha deciso di sospendere il Cashback almeno fino all’anno nuovo. Sono tanti i furbetti che hanno cercato di sfruttare il rimborso statale del 10% per ogni pagamento con carta di credito o di debito. Per questo motivo in questi mesi il Governo sta decidendo di rimodulare il provvedimento. Dall’anno nuovo, infatti, potrebbe essere destinato solamente alla popolazione con la fascia di reddito più bassa. POTREBBE INTERESSARTI >>> Postepay IoStudio, arriva la carta per gli studenti: funzioni e costo La decisione di mettere in pausa il rimborso statale è ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono ancora tantissimi gli utenti cheno il rimborso ottenuto dal: quando potrebbero arrivare gli ultimi bonifici. La data per l’arrivo degli ultimi(vis Screenshot)Nel secondo semestre del 2021, il premier Mario Draghi ha deciso di sospendere ilalmeno fino all’anno nuovo. Sono tanti i furbetti che hanno cercato di sfruttare il rimborso statale del 10% per ogni pagamento con carta di credito o di debito. Per questo motivo in questi mesi il Governo sta decidendo di rimodulare il provvedimento. Dall’anno nuovo, infatti, potrebbe essere destinato solamente alla popolazione con la fascia di reddito più bassa. POTREBBE INTERESSARTI >>> Postepay IoStudio, arriva la carta per gli studenti: funzioni e costo La decisione di mettere in pausa il rimborso statale è ...

Advertising

emiliapost_ : Il sistema di #rimborso dei #pedaggi in caso di tempi di percorrenza dilatati a causa dei #cantieri è entrato in fu… - LombardiaPost : Il sistema di #rimborso dei #pedaggi in caso di tempi di percorrenza dilatati a causa dei cantieri è entrato in fun… - VeneziePost : Il sistema di #rimborso dei pedaggi in caso di tempi di percorrenza dilatati a causa dei #cantieri è entrato in fun… - LombardiaPost : E' online il nuovo numero di LombardiaPost -Promotica cresce all’estero: campagne a Hong Kong e in Lituania -Granar… - emiliapost_ : Il sistema di #rimborso dei #pedaggi in caso di tempi di percorrenza dilatati a causa dei #cantieri è entrato in fu… -