Britney Spears è libera: sospesa la tutela legale del padre (Di giovedì 30 settembre 2021) La custodia non riguardava solo l’amministrazione del patrimonio di 60 milioni di dollari, ma invadeva tutti gli aspetti della vita privata della cantante Leggi su lastampa (Di giovedì 30 settembre 2021) La custodia non riguardava solo l’amministrazione del patrimonio di 60 milioni di dollari, ma invadeva tutti gli aspetti della vita privata della cantante

