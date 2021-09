Wind | truffati 8 milioni di clienti | pronto il modulo per chiedere i danni 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiGuai in vista per. Il Codacons ha avviato una azione contro la società telefonica per una presunta truffa sui servizi a sovraprezzo. Sarebbero 8,2coinvolti. Nuova scoperta nel filone d’inchiesta della Procura di Milano sulla telefonia che ha coinvoltonei mesi scorsi con un sequestro di “21di euro di percentuali di servizi attivati con modalità fraudolente da società di contenuti” che lavorano per il provider. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, infatti, durante le indagini si è scoperto anche un costo di 9 cent che veniva subito addebitato anche solo ‘atterrando’ su certe pagine Internet. Costo che aveva un blocco a 1 euro per non fare insospettire gli utenti in bolletta. Si tratterebbe insomma di un ulteriore modo ...