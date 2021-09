Advertising

webecodibergamo : Ville e terreni: confiscati beni per un milione e mezzo di euro a un pregiudicato - LorenzQuadri : Campione: ville e terreni 22.5 milioni di “tesoretto” - antonio12024151 : @LegaSalvini … i bei tempi… Carminati e Buzzi, confiscati beni per 27 milioni: ville, opere d'arte e terreni -

Ultime Notizie dalla rete : Ville terreni

Il Tribunale di Torino, ritenendolo tra "i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose", ha disposto la confisca di tredi pregio e di duein provincia di ...La DIA ha proceduto alla confisca di tredi pregio e di duein provincia di Vercelli La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli ed il Reparto ...Confiscate tre ville di pregio e due terreni in provincia di Vercelli: appartenevano a un pluripregiudicato. L’operazione della Dia con la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Bergamo. La Direzione i ...Gattinara: i beni erano nella disponibilità di un pluripregiudicato coinvolto in numerosi procedimenti penali per reati contro la persona e il patrimonio ...