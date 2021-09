Truffe assicurative al Comune, 4 anni per l’avvocato ed ex consigliere Pierro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pina Ferro “Ricorsi inammissibili”, condanne definitive per gli avvocati salernitani Antonio Pierro, ex consigliere comunale, e Consiglio Naddeo che sconteranno rispettivamente 4 e 3 anni di reclusione e condannati per una serie di Truffe assicurative. Lo ha decido la Corte di Cassazione che ha respinto le istanze presentate dai rispettivi legali. Secondo l’impianto accusatorio, “Pierro e Naddeo avrebbero commesso più reati di truffa e di falso in danno di una società assicurativa che garantisce il Comune di Salerno per la responsabilità civile verso terzo avvalendosi per l’istruzione delle pratiche e la liquidazione dei sinistri un’altra società, presentando al Comune di Salerno richieste di risarcimento dei danni, conseguenti a ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pina Ferro “Ricorsi inammissibili”, condanne definitive per gli avvocati salernitani Antonio, excomunale, e Consiglio Naddeo che sconteranno rispettivamente 4 e 3di reclusione e condannati per una serie di. Lo ha decido la Corte di Cassazione che ha respinto le istanze presentate dai rispettivi legali. Secondo l’impianto accusatorio, “e Naddeo avrebbero commesso più reati di truffa e di falso in danno di una società assicurativa che garantisce ildi Salerno per la responsabilità civile verso terzo avvalendosi per l’istruzione delle pratiche e la liquidazione dei sinistri un’altra società, presentando aldi Salerno richieste di risarcimento dei d, conseguenti a ...

Ultime Notizie dalla rete : Truffe assicurative Palermo: truffe per ottenere pensioni d'invalidità, sequestro di beni da 1 mln di euro ...Igea in quanto ritenuto il dominus di un sistema criminoso volto a realizzare truffe sistematiche ... Sequestrate nel corso dell'operazione 23 polizze assicurative del ramo vita per un controvalore di ...

False pensioni invalidità, sequestrato un mln a capo banda ...finanziaria di Palermo a gennaio del 2020 perché accusato di realizzare sistematiche truffe ai ... Sono state sequestrate 23 polizze assicurative sulla vita per un controvalore di circa 830.000 euro, 9 ...

