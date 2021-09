THILL | LO SHERIFF AL POTERE

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’impresa della stagione, e non solo, sarà certamente quella delloTiraspol, compagine della Moldavia, capace di sbancare il tempio del Santiago Bernabeu, battendo 2-1 il Real Madrid. Il gol decisivo lo ha realizzato Sebastien, centrocampista classe 1993, nazionale del Lussemburgo che ha siglato il gol definitivo del 2-1 contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu all’ 89?. Il giocatore sta vivendo un sogno, desiderato, cercato, voluto e realizzato. Carriera chiaramente modesta la sua, che è iniziata nel 2009, nel Petange, per passare poi nel 2012 nel Progress Niedercorm, squadre in prima divisione del Lussemburgo. Nella stagione 2020-2021 ha giocato in prestito prima al Tambov (con cui ha giocato 7 partite nella prima divisione russa) e poi alloTiraspol, club della prima divisione moldava, con cui vince un ...