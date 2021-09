Ricordate il film “Io, robot”? Adesso è realtà con il robot Amazon (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriverà a fine anno in America, Astro, il robot lanciato da Amazon Eccolo in foto, Astro, il robot di Amazon su tre ruote, controllabile a distanza quando si è fuori casa. Alto una cinquantina di centimetri e con il viso che in pratica è un display lcd che mostra espressioni e reazioni. Come dichiarato da Amazon ”la fantascienza che diventa realtà” . Il robot nascce principalmente per la casa. Può essere utilizzato per controllare le persone o gli animali tra le pareti domestiche, o per pattugliare la casa inviando ai proprietari avvisi se scopre qualcosa di inusuale. “Quando sei fuori casa, puoi usarlo per controllare la tua casa” , ha detto Dave Limp, vicepresidente di Amazon, nel ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriverà a fine anno in America, Astro, illanciato daEccolo in foto, Astro, ildisu tre ruote, controllabile a distanza quando si è fuori casa. Alto una cinquantina di centimetri e con il viso che in pratica è un display lcd che mostra espressioni e reazioni. Come dichiarato da”la fantascienza che diventa” . Ilnascce principalmente per la casa. Può essere utilizzato per controllare le persone o gli animali tra le pareti domestiche, o per pattugliare la casa inviando ai proprietari avvisi se scopre qualcosa di inusuale. “Quando sei fuori casa, puoi usarlo per controllare la tua casa” , ha detto Dave Limp, vicepresidente di, nel ...

