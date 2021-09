Raffaella Carrà, l’ultima verità dopo la morte: Sergio Japino finalmente l’ha rivelato (Di mercoledì 29 settembre 2021) La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto milioni e milioni di persone. Ecco le parole di Sergio Japino, suo storico compagno Per i suoi innumerevoli fans Raffaella è una vera e propria icona immortale, il cui volto resterà impresso per sempre nella mente di tantissima gente che si è innamorata del talento della straordinaria showgirl. L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladiha sconvolto milioni e milioni di persone. Ecco le parole di, suo storico compagno Per i suoi innumerevoli fansè una vera e propria icona immortale, il cui volto resterà impresso per sempre nella mente di tantissima gente che si è innamorata del talento della straordinaria showgirl. L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

RaiCultura : ?'Io sono calma e pigra. Ma appena salgo sul palco un'energia si impossessa di me e mi trasformo in un uccello che… - AlexEsse6 : RT @lasoncini: @LucaBizzarri Una volta Bologna produceva Lucio Dalla e Romano Prodi e Raffaella Carrà e - mi viene da piangere - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Inews24: Raffaella Carrà, confessione in diretta TV: “È stata l’unica a darmi conforto”. - GHERARDIMAURO1 : Inews24: Raffaella Carrà, confessione in diretta TV: “È stata l’unica a darmi conforto”. - idajanin : RT @RaiCultura: ?'Io sono calma e pigra. Ma appena salgo sul palco un'energia si impossessa di me e mi trasformo in un uccello che prende i… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà 'Citofonare Rai2' con Paola Perego e Simona Venuta, si comincia domenica alle 11.15: tra giochi, interviste, ricette e brunch in studio Tornano i fagioli di Raffaella, lo stesso gioco lanciato dalla Carrà, si scoprirà la domenica nelle famiglie e grazie al Fai si andrà alla scoperta di luoghi e dimore unici. LE RUBRICHE Brunch in ...

√ Mondo vinile: Velvet Underground, Radiohead, Rino Gaetano Ma anche nel comparto riedizioni non si scherza: "Buena vista social club" torna per i suoi 25 anni, e ci sono ben tre ristampe di Raffaella Carrà. Qua la classifica completa della settimana. Segui ...

Fabio Canino e Raffaella Carrà: «A cena con Raffa, mai più di sei» Corriere della Sera Tornano i fagioli di, lo stesso gioco lanciato dalla, si scoprirà la domenica nelle famiglie e grazie al Fai si andrà alla scoperta di luoghi e dimore unici. LE RUBRICHE Brunch in ...Ma anche nel comparto riedizioni non si scherza: "Buena vista social club" torna per i suoi 25 anni, e ci sono ben tre ristampe di. Qua la classifica completa della settimana. Segui ...