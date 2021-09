(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nel corso di uno dei molteplici servizi di controllo pianificati sul territorio, idihanno fermato, al termine di un breve inseguimento, un 19enne alla guida di una Fiat 500. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, al quale nell’occasione sono state contestate alcune violazioni del Codice delle Strada, è stato colto da un eccesso d’ira, proferendo generichenei confronti dei militari operanti., lanon gli va giù: siindiL’uomo, non ancora soddisfatto, nel corso dellasi èto, in evidente stato di alterazione psicofisica, presso la Stazionedie, nell’occasione, ha nuovamente iniziato a ...

Advertising

CorriereCitta : Ostia, la multa non gli va giù: infuriato si presenta di notte in Caserma, insulti e minacce ai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia multa

Il Faro online

...del provvedimento è stato altresì inibito l'accesso ai locali siti sul lungomare di, in ... comporta una sanzione penale, punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e lada 8 mila a 20 mila ...Ad uno dei due è stato anche interdetto l'accesso ai locali didopo aver causato lesioni a ... comporta una sanzione penale, punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e lada 8 mila a 20 ...(AGR) Lotta senza quartiere del Questore di Roma nei confronti dei reati commessi in tutta la capitale. Occhi puntati non solo ai quartieri più colpiti dalla movida ma anche sul litorale: Ostia, Anzi ...In mille a ballare in discoteca privi di mascherine ed assembrati. Ancora una discoteca chiusa dalla polizia locale nella Capitale, ed ancora a Roma Nord. L'intervento delle pattuglie del GSSU (Gruppo ...