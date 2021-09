Nadef | Bonomi | bene previsioni ma vera sfida sarà nel 2022

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La previsione contenuta nella"conferma quello che era un trend molto forte di ripresa, ovviamente ci dà soddisfazione, ci conforta in quello che erano le nostredi inizio anno". Lo ...

Agenzia ANSA

La previsione contenuta nella"conferma quello che era un trend molto forte di ripresa, ovviamente ci dà soddisfazione, ci ... Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo, a margine ......oggi per illustrare l'ok alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza () ...la 'strage' di morti sul lavoro e aver citato le parole del presidente di Confindustria Carlo...Il Ministro del lavoro Orlando in Calabria “dobbiamo introdurre delle norme e lo faremo presto, già la prossima settimana” COSENZA – “ Dobbiamo introdurre delle norme e lo faremo molto presto, credo g ...La previsione contenuta nella Nadef "conferma quello che era un trend molto forte di ripresa, ovviamente ci dà soddisfazione, ci conforta in quello che erano le nostre previsioni di inizio anno". (ANS ...