Love is in the air anticipazioni 30 settembre 2021, Aydan sconvolta dall'amnesia di Serkan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si era temuto il peggio per Serkan ma il giovane è tornato, anche se nella puntata di Love is in the air di giovedì 30 settembre 2021, quando il giovane incontra sua madre la donna lettera inizialmente il compiaciuta che il figlio sta bene, ma poi resterà sconvolta quando si accorgerà che il giovane Serkan ha perso parte della sua memoria a causa dell'incidente. Il Bolat infatti, non ricorda nulla del suo fidanzamento con Eda e dell'amore che prova per lei. Si presenta inoltre con Selin, che tra l'altro approfitta della situazione. Seguite le vicende della soap opera turca anche collegandovi al sito Mediaset Play.

