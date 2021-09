La United Airlines contro i dipendenti no - vax: ne licenzierà 593 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se anche in Italia si adottasse una politica così severa, molti lavoratori si vaccinerebbero prima del tempo e non farebbero molte storie su contenuti del vaccino, Green pass o quant'altro. United ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 settembre 2021) Se anche in Italia si adottasse una politica così severa, molti lavoratori si vaccinerebbero prima del tempo e non farebbero molte storie su contenuti del vaccino, Green pass o quant'altro....

Advertising

SkyTG24 : Covid, United Airlines licenzierà 593 dipendenti non vaccinati - MediasetTgcom24 : Usa, United Airlines licenzierà 593 dipendenti no vax #usa - RaiNews : Negli Stati Uniti, vige l'obbligo di vaccinazione nelle aziende con oltre 100 dipendenti - MarcelloMedici1 : Biden ha tutte le carte in regola per diventare (se già non lo fosse) il peggior presidente USA Covid, United Airl… - serenel14278447 : Covid, United Airlines ha licenziato 593 dipendenti no vax -