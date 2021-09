Juve | Chiesa | ' Basta gossip | nessun problema con Allegri'

Advertising

EnricoTurcato : “Non ho mai avuto un problema con Allegri. Queste sono cose vostre. Vi piace il gossip quando la Juve parte male. S… - Eurosport_IT : La Juve batte i Campioni d'Europa del Chelsea, ci pensa Chiesa 10' dopo l'inizio del secondo tempo ???????… - forumJuventus : ??FINISCE QUIIIIIIII! LA JUVE BATTE IL CHELSEA CON IL GOAL DI CHIESA E PRENDE 3 PUNTI IMPORTANTISSIMI! ????????… - fiakketto : RT @mirkonicolino: #Chiesa ad #AmazonVideo: 'Abbiamo fatto vedere lo spirito #Juve. Siam partiti con un modulo, ma il mister lo ha cambiato… - AndreaAime11 : RT @mirkonicolino: #Chiesa ad #AmazonVideo: 'Abbiamo fatto vedere lo spirito #Juve. Siam partiti con un modulo, ma il mister lo ha cambiato… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chiesa

I tifosi bianconeri si sono scatenati sui social durante la sfida: protagonistie BernardeschiLE SCELTE DI MAX - Anche nel primo tempo, la migliore occasione da gol è stata dellacon un contropiede diconcluso con un diagonale uscito di poco. Allegri aveva pensato alla coppia (...Terza vittoria consecutiva della Juventus che conquista la sua seconda vittoria in Champions League contro i campioni d’Europa del Chelsea Champions League, seconda giornata Gruppo H: Juventus-Chelsea ...Massimiliano Allegri contento al termine di Juventus-Chelsea: "Devi soffrire per vincere, avere la rabbia per portare a casa il risultato" ...