Influenza: come combatterla con l’omeopatia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con la consulenza della dott.ssa MARIA LUISA AGNEMI, Omeopata, docente della LUIMO, Associazione per Libera Università Internazionale Medicina Omeopatica, Coordinatrice della Commissione delle Medicine Non Convenzionali dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma; vediamo come difendersi dall’Influenza con l’omeopatia. Preparare il proprio sistema di difesa in grado di reggere all’attacco del virus, quando si parla di omeopatia significa assumere la cura anche molto tempo prima. La dottoressa Agneni ricorda uno dei tre capisaldi su cui si fonda l’omeopatia: la personalizzazione del rimedio secondo la globalità dei sintomi del paziente. A ciascuno il suo rimedio omeopatico “Si può prescrivere a più pazienti che soffrono della stessa patologia rimedi diversi nel rispetto della storia di ognuno, della loro diversità ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con la consulenza della dott.ssa MARIA LUISA AGNEMI, Omeopata, docente della LUIMO, Associazione per Libera Università Internazionale Medicina Omeopatica, Coordinatrice della Commissione delle Medicine Non Convenzionali dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Roma; vediamodifendersi dall’con. Preparare il proprio sistema di difesa in grado di reggere all’attacco del virus, quando si parla di omeopatia significa assumere la cura anche molto tempo prima. La dottoressa Agneni ricorda uno dei tre capisaldi su cui si fonda: la personalizzazione del rimedio secondo la globalità dei sintomi del paziente. A ciascuno il suo rimedio omeopatico “Si può prescrivere a più pazienti che soffrono della stessa patologia rimedi diversi nel rispetto della storia di ognuno, della loro diversità ...

