Giulia Salemi, Cristiano Malgioglio l’ha bloccata: “Sono scioccata, non sta bene” (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Giulia Salemi e i vari contrasti al GF Vip 5 Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente che Giulia Salemi all’interno della casa di Cinecittà ha intrapreso una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e instaurato un’amicizia con Dayane Mello. Tuttavia, in quell’avventura l’influencer italo-persiana ha avuto anche delle forti discussioni L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 29 settembre 2021)e i vari contrasti al GF Vip 5 Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip sa perfettamente cheall’interno della casa di Cinecittà ha intrapreso una storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e instaurato un’amicizia con Dayane Mello. Tuttavia, in quell’avventura l’influencer italo-persiana ha avuto anche delle forti discussioni L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MediasetPlay : Questa sera a #GFVIPPARTY saranno ospiti di Giulia Salemi e Gaia Zorzi: Andrea Zelletta, Vera Gemma, Valeria Angion… - MediasetPlay : CI SIAMO! La quinta puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Giulia Salemi e Gaia Zorzi so… - MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - je_suis_louise : @adorototale Ma poi... c'è scritto 'cosa pensa di Giulia Salemi' e poi nell'articolo non lo dice per nulla ahahaha - Vinciroma1 : RT @GFantis: Vorrei dirti tante cose, ma non so da dove iniziare..... Inizia Giulia Salemi con: 'il karma è una puttan* che agisce a lungo… -