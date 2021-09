Esonda il torrente Pertus | paura a Blevio

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non sono passati neppure tre mesi dal disastro provocato dall'alluvione che tra la fine luglio e l'inizio di agosto aveva messo in ginocchio il Lario e il maltempo è tornato a colpire , ancora una ...

... ancora una volta a Blevio dove nella notte ilPertus ha rotto gli argini portando decine di metri cubi di fango e detriti in paese. I danni sono ancora tutti da quantificare, ma appaiono ...Sono bastati i ripetuti temporali nella notte tra lunedì 28 settembre e oggi per far rivivere almeno in parte a Blevio l'incubo dell'alluvione di fine luglio.Frane, smottamenti, un torrente esondato e una strada chiusa. Il maltempo ha colpito nella notte la provincia di Como. Ingenti i danni a Blevio, piccolo comune sulle sponde del La ...Il corso d’acqua è uscito dal suo letto portando con sé fango e detriti, che hanno inondato la frazione di Capovico. Pesanti le conseguenze sulla viabilità locale: questa mattina, alle 7, i vigili del ...