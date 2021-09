Droni senza patentino: Autel EVO Nano, forse è lui il vero campione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Entra ufficialmente nel campo dei Droni sotto i 250 grammi l’Autel EVO Nano che, grazie alla normativa italiana, non obbliga al patentino. Drone Autel evo NanoInfatti sotto i 250 grammi di peso nel nostro paese è possibile pilotare Droni senza l’attestato A1-A3. L’azienda americana quindi tira fuori dal cilindro un prodotto che farà felici gli appassionati, anche alla luce di quanto fatto in precedenza in altre categorie, come con l’EVO 2, ma nel suo catalogo mancava ancora un super leggero. Con questa serie il mercato potrebbe essere letteralmente sparigliato. L’azienda tira fuori due versioni, con il modello basic Evo Nano, e quella più avanzata Evo Nano+, tanto da mettere in dubbio il primato ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Entra ufficialmente nel campo deisotto i 250 grammi l’EVOche, grazie alla normativa italiana, non obbliga al. DroneevoInfatti sotto i 250 grammi di peso nel nostro paese è possibile pilotarel’attestato A1-A3. L’azienda americana quindi tira fuori dal cilindro un prodotto che farà felici gli appassionati, anche alla luce di quanto fatto in precedenza in altre categorie, come con l’EVO 2, ma nel suo catalogo mancava ancora un super leggero. Con questa serie il mercato potrebbe essere letteralmente sparigliato. L’azienda tira fuori due versioni, con il modello basic Evo, e quella più avanzata Evo+, tanto da mettere in dubbio il primato ...

Advertising

UmbriaBG : Prodotti a #Terni i droni per monitorare la Terra dei Fuochi: appalto da 1,2 milioni. Sui terreni contaminati i vel… - DronEzine : Autel EVO Nano: è lui il miglior drone senza patentino? - antoniodballaro : RT @MassimoFaggioli: @GioB1974 il culto della personalità attorno a lui poteva, secondo me, usarlo in modo diverso, senza diventare parte d… - MassimoFaggioli : @GioB1974 il culto della personalità attorno a lui poteva, secondo me, usarlo in modo diverso, senza diventare part… - MassimoFerr : @Lucrezi97533276 Il finimondo. Nel terreno del padre di Di Maio hanno mandato 40 carabinieri coi droni per una carr… -