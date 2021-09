Clima, Cingolani: "I bla bla bla di Greta non sono per noi" (Di mercoledì 29 settembre 2021) Greta Thunberg 'non ha detto che noi siamo solo chiacchiere, ma che c'è stato troppo bla bla bla'. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine dell'evento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021)Thunberg 'non ha detto che noi siamo solo chiacchiere, ma che c'è stato troppo bla bla bla'. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto, a margine dell'evento ...

