“C’e’ stato un incontro”: la rivelazione di Insigne sul suo futuro! (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la sesta giornata di campionato è già tempo di Europa League. A margine della conferenza stampa di vigilia in vista della gara con lo Spartak il giocatore che ha affiancato mister Spalletti è stato proprio il Capitano. Si sa quale sarebbe stata la domanda più gettonata in quel momento. La questione del rinnovo di Insigne. Era talmente scontata e aspettata che lo stesso Insigne, quando gli è stato chiesto dei possibili record che potrebbe battere tra questo e il prossimo anno, è andato dritto al punto: “Facevi prima a chiedere del rinnovo” afferma ridendo. Rinnovo Insigne NapoliPoi a domanda specifica ha aggiunto: “La storia del Napoli spero di riuscirla a scrivere già quest’anno. Ho un altro anno di contratto e sono concentrato sul campo, senza distrarmi altrimenti non mi diverto e gioco ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo la sesta giornata di campionato è già tempo di Europa League. A margine della conferenza stampa di vigilia in vista della gara con lo Spartak il giocatore che ha affiancato mister Spalletti èproprio il Capitano. Si sa quale sarebbe stata la domanda più gettonata in quel momento. La questione del rinnovo di. Era talmente scontata e aspettata che lo stesso, quando gli èchiesto dei possibili record che potrebbe battere tra questo e il prossimo anno, è andato dritto al punto: “Facevi prima a chiedere del rinnovo” afferma ridendo. RinnovoNapoliPoi a domanda specifica ha aggiunto: “La storia del Napoli spero di riuscirla a scrivere già quest’anno. Ho un altro anno di contratto e sono concentrato sul campo, senza distrarmi altrimenti non mi diverto e gioco ...

