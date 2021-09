Calcio, Pelè: “Mi sto scaldando: a breve tornerò in campo” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal Brasile arrivano buone notizie per il Calcio verdeoro e per tutto il “mondo del pallone”. Pelè infatti sta meglio. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, O Rey ci ha tenuto a far sapere a tutti che sta bene e che uno staff di specialisti lo sta aiutando nel suo lungo processo riabilitativo, dopo alcuni gravi problemi fisici che l’avevano costretto all’ospedalizzazione. “La fisioterapista Kamila – si legge su Instagram – mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo – ha scritto Pelè – Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Poi ha aggiunto: “Quando la vita impone una sfida, è sempre facile affrontarla con un sorriso. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal Brasile arrivano buone notizie per ilverdeoro e per tutto il “mondo del pallone”.infatti sta meglio. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, O Rey ci ha tenuto a far sapere a tutti che sta bene e che uno staff di specialisti lo sta aiutando nel suo lungo processo riabilitativo, dopo alcuni gravi problemi fisici che l’avevano costretto all’ospedalizzazione. “La fisioterapista Kamila – si legge su Instagram – mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in– ha scritto– Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pele? (@pele) Poi ha aggiunto: “Quando la vita impone una sfida, è sempre facile affrontarla con un sorriso. ...

