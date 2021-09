Scuola, mini quarantena solo col vicino di banco positivo: da Bassetti a Pregliasco, gli esperti si dividono (Di martedì 28 settembre 2021) mini quarantena a Scuola per gli studenti: da Bassetti a Pregliasco, gli esperti si dividono ancora in pareri contrastanti sul tema in esame. Non c’è pace per la Scuola declinata ai tempi del coronavirus. E non c’è chiarezza definitiva per le famiglie degli studenti, alle prese con una manuale di istruzioni del governo perennemente riveduto e corretto. L’ultimo capitolo dell’annosa questione che riguarda le misure anti-Covid in classe, allora, torna ad aggiornarsi a nuove ipotesi. A nuove divisioni tra gli esperti chiamati a dare il loro imprimatur alle misure al vaglio del governo. Scuola, mini quarantena, Bassetti: «È lo strumento per tornare a una vita normale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 settembre 2021)per gli studenti: da, glisiancora in pareri contrastanti sul tema in esame. Non c’è pace per ladeclinata ai tempi del coronavirus. E non c’è chiarezza definitiva per le famiglie degli studenti, alle prese con una manuale di istruzioni del governo perennemente riveduto e corretto. L’ultimo capitolo dell’annosa questione che riguarda le misure anti-Covid in classe, allora, torna ad aggiornarsi a nuove ipotesi. A nuove divisioni tra glichiamati a dare il loro imprimatur alle misure al vaglio del governo.: «È lo strumento per tornare a una vita normale ...

