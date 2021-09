Morisi: l’addio alla Lega, i 2 grammi di cocaina e il racconto dei due giovani. Così il guru della Bestia è finito nei guai (Di martedì 28 settembre 2021) Dall’auto controllata dai carabinieri fino alla perquisizione alla ricerca di droga nella cascina dell’ex guru della comunicazione social di Matteo Salvini a Belfiore Leggi su corriere (Di martedì 28 settembre 2021) Dall’auto controllata dai carabinieri finoperquisizionericerca di droga nella cascina dell’excomunicazione social di Matteo Salvini a Belfiore

