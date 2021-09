Jorginho non si ferma: «Ho ancora altri trofei da vincere. Pallone d’oro? Sarebbe fantastico…» (Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista del Chelsea Jorginho ha parlato dei nuovi obiettivi che si pone in questa stagione Jorginho, centrocampista del Chelsea e dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi che si pone in questa stagione e del match di domani contro la Juventus in Champions League. OBIETTIVI – «Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma ho ancora alcuni trofei per cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per il Pallone d’oro mi rende orgoglioso». Pallone d’oro – «Beh se dovesse accadere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Il centrocampista del Chelseaha parlato dei nuovi obiettivi che si pone in questa stagione, centrocampista del Chelsea e dell’Italia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi che si pone in questa stagione e del match di domani contro la Juventus in Champions League. OBIETTIVI – «Al momento, nei miei pensieri c’è la partita contro la Juventus, ma hoalcuniper cui lottare quest’anno: la Nations League con la Nazionale a ottobre e poi la Coppa del mondo per club con il Chelsea, a dicembre. Il 2021 è stato straordinario e mi sto godendo questo momento. Già essere considerato un candidato credibile per ilmi rende orgoglioso».– «Beh se dovesse accadere ...

