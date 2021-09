Inter | Dumfries scalpita | le probabili formazioni in vista dello Shaktar

(Di martedì 28 settembre 2021) L’e loDonetsk di De Zerbi sono a caccia dei primi punti nel girone D di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 18:45 Dopo lo spettacolare pareggio contro l’Atalanta, l’di Simone Inzaghi punta al bottino pieno in casaDonetsk dell’ex tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi. Entrambe lesono a caccia dei primi punti nel girone D dopo le sconfitte all’esordio contro Real Madrid e Sheriff Tiraspol. QUIDONETSK – l’inaspettata sconfitta in terra moldava ha rimescolato gli equilibri del girone costringendo gli ucraini allenati da De Zerbi ad avere già alla seconda giornata una sorta di match point contro i nerazzurri. Formazione pressoché fatta per il tecnico italiano che dovrebbe avere a disposizione la ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 DiM… - Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @DenzelJMD2, protagonista di #InterBologna ?? - FBiasin : Una cosa su #Dumfries. L’#Inter aveva l’ok di #Nandez, #Bellerin e dei rispettivi club. Potevano sceglierne uno,… - BandieraInter : Le probabili formazioni di #ShakhtarInter: #Dumfries pronto all'esordio da titolare in #UCL - sportli26181512 : Shakhtar Donetsk-Inter, le probabili formazioni del match di Champions League: Due ballottaggi per Inzaghi, con Dum… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dumfries

De Zerbi(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi Dove vedere il match in diretta e streaming ..., con quale undici Inzaghi sfiderà lo Shakhtar ? La Gazzetta dello Sport propone le probabili ... C'è, ad esempio, il consueto duello a destra frae Darmian. Ma anche una possibile new ...InterDipendenza.Net seguirà ogni istante dell'evento. Con la diretta testuale tutte le emozioni del match di Champions League ...Due dubbi per Inzaghi, che stamattina farà un’ultima valutazione dei suoi con una piccola seduta. Come spiega la Gazzetta dello Sport, il primo ballottaggio è il solito, con Dumfries che spera nell’es ...