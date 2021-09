Gasperini: «Lo Young Boys non è una squadra da quarta fascia, serve attenzione» (Di martedì 28 settembre 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. Le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo Young Boys. GIOCARE LA CHAMPIONS DAVANTI AI TIFOSI – «Partita speciale, perchè dopo tanto girovagare finalmente riusciamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico. Sarà una giornata storica». MATCH – «Per lo Young Boys parlano i risultati, ne hanno vinte 9 e pareggiata una. È una squadra non da quarta fascia, difficile da incontrare e il risultato fatto contro lo United lo conferma. È una partita non decisiva ma fondamentale. Sono abituati per vincere, bisogna stare molto attenti ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo. Le sue dichiarazioni Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida contro lo. GIOCARE LA CHAMPIONS DAVANTI AI TIFOSI – «Partita speciale, perchè dopo tanto girovagare finalmente riusciamo a giocare in casa davanti al nostro pubblico. Sarà una giornata storica». MATCH – «Per loparlano i risultati, ne hanno vinte 9 e pareggiata una. È unanon da, difficile da incontrare e il risultato fatto contro lo United lo conferma. È una partita non decisiva ma fondamentale. Sono abituati per vincere, bisogna stare molto attenti ...

