Fabio Cannavaro | “Spalletti mi piace | sa quello che vuole Io al Napoli? Chissà…”

(Di martedì 28 settembre 2021)ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte.primo? Emozione fantastica, da tifoso, allenatore, giocatore e dirigente stare lì è sicuramente importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini ma ilè abituato e ha fatto bene in questi anni.mi, allenatore con esperienza, sache. Lo conosco e l’ho seguito in questi anni. C’è tempo per allenare il? Chi lo sa… L'articolo ilsta.

Dopo cinque anni totali tra il 2014 e il 2021 finisce l'avventura dicome allenatore del Guangzhou in Cina. Ad annunciarlo è lo stesso club cinese: "Dopo una trattativa amichevole, il Guangzhou Football Club ha deciso di rescindere il contratto con il ...Ultime notizie sul prossimo allenatore del Napoli .ha parlato del suo sogno di allenare il Napoli e dei contatti avuti per allenare in Italia .allenatore Napoliparla a NapoliMagazine. Queste le sue ...(ANSA) - ROMA, 28 SET - Ora è ufficiale, Fabio Cannavaro non è più l'allenatore del Guangzhou FC. Confermando quanto già emerso nei giorni scorsi, lo ha annunciato oggi il club cinese ...Il club cinese ha ufficializzato oggi che il campione del mondo e Pallone d'Oro 2006 non è più il loro allenatore.