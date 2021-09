Cannavaro: “Napoli primo, emozione fantastica. Allenare gli azzurri…” (Di martedì 28 settembre 2021) Fabio Cannavaro a Radio Marte parla del Napoli primo in classifica. Gli azzurri sono a punteggio pieno nel campionato di Serie A. “Napoli primo? emozione fantastica, da tifoso, allenatore, giocatore e dirigente stare lì è sicuramente importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini ma il Napoli è abituato e ha fatto bene in questi anni. Spalletti mi piace, allenatore con esperienza, sa quello che vuole. Lo conosco e l’ho seguito in questi anni. C’è tempo per Allenare il Napoli? Chi lo sa…” sono le dichiarazioni di Fabio Cannavaro sul Napoli primo in classifica. Napoli migliore difesa Ma il Napoli al primo posto ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 settembre 2021) Fabioa Radio Marte parla delin classifica. Gli azzurri sono a punteggio pieno nel campionato di Serie A. “, da tifoso, allenatore, giocatore e dirigente stare lì è sicuramente importante. A volte a stare in alto vengono le vertigini ma ilè abituato e ha fatto bene in questi anni. Spalletti mi piace, allenatore con esperienza, sa quello che vuole. Lo conosco e l’ho seguito in questi anni. C’è tempo peril? Chi lo sa…” sono le dichiarazioni di Fabiosulin classifica.migliore difesa Ma ilalposto ...

