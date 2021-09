Braida | “Osimhen uno dei 5 attaccanti più forti d’Europa Napoli può puntare allo scudetto”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 28 settembre 2021): “Tra i 5. Ac’è una bella alchimia, è tra le favorite per loinsieme alle milanesi, Atalanta e Juve” “Ilsta facendo cose importanti. Hanno, il quale è tra i primi cinquepiù forte. Quest’anno fa sempre gol, ed è il segreto per vincere il campionato, insieme alla componente difesa. All’ombra del Vesuvio c’è una bella alchimia, gli azzurri sono tra i favoriti per loinsieme alle milanesi, Atalanta e Juventus. Sarà un bel campionato, molto competitivo. È vero che la squadra di Spalletti ha preso il largo, ma tra un mese capiremo qualcosa in più” Queste le parole di Ariedo ...