Biglietto a prezzo pieno per under 14: condannato il Calcio Napoli (Di martedì 28 settembre 2021) Il Calcio Napoli è stato condannato a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio San Paolo, malgrado avesse diritto all’ingresso gratuito. Il giudice di pace di Acerra (Napoli) Nicola Ricciuto ha condannato il Calcio Leggi su 2anews (Di martedì 28 settembre 2021) Ilè statoa risarcire i genitori di un tifoso14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 biglietti aintero per accedere allo stadio San Paolo, malgrado avesse diritto all’ingresso gratuito. Il giudice di pace di Acerra () Nicola Ricciuto hail

Advertising

M1RRXRS : @tomlinsonxstar non mi va di pagare altri 15 euro oltre al prezzo del biglietto HAHAHA - heartbreakgvrI : RT @Sweat0nMe: @nicftlouis Ei Giuls , vendo biglietto parterre del concerto di Louis del 3 settembre. Prezzo 55€ con cambio nominato inclus… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, biglietto a prezzo pieno per Under 14: condannato il club - dulsetlily : con l'annuncio di oggi dei concerti live mi è venuta ancor più voglia di vedere un loro concerto e sto seriamente p… - EXOLUnionIT : RT @ChanyeolItaly: [INFO] 210928 | #CHANYEOL: <??? ? ?? (Meissa's Song)> ?? Vendita biglietti: dall'1/10, 15:00 KST (8:00????) su Interpark ??… -