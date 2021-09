Bayern Monaco, Nagelsmann: «Dinamo squadra forte. Coman pronto a tornare» (Di martedì 28 settembre 2021) Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suo Bayern Monaco e la Dinamo Kiev Conferenza stampa di Julian Nagelsmann. Il tecnico del Bayern Monaco ha analizzato lo scontro che attende i bavaresi domani sera contro la Dinamo Kiev. Le parole riprese da TMW: Dinamo KIEV – «È una squadra forte, una delle più importanti in patria. Non solo, sono una squadra molto giovane, dotata di un’ottima difesa. Non a caso il Benfica non è riuscito a segnare neanche un gol contro di loro». Coman – «Sta bene, è felice di poter tornare in campo, anche se servirà la massima attenzione per evitare ricadute ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 settembre 2021) Julianha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il suoe laKiev Conferenza stampa di Julian. Il tecnico delha analizzato lo scontro che attende i bavaresi domani sera contro laKiev. Le parole riprese da TMW:KIEV – «È una, una delle più importanti in patria. Non solo, sono unamolto giovane, dotata di un’ottima difesa. Non a caso il Benfica non è riuscito a segnare neanche un gol contro di loro».– «Sta bene, è felice di poterin campo, anche se servirà la massima attenzione per evitare ricadute ...

