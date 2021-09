Basket, New York e San Francisco: “I giocatori NBA non vaccinati, non potranno giocare in città”. È caos tra le maggiori squadre della lega (Di martedì 28 settembre 2021) Chi non è vaccinato, non può giocare a Basket. Le città di New York e San Francisco, sedi di alcune delle squadre più importanti della NBA – Brooklyn Nets, New York Knicks e Golden State Warriors -, hanno vietato l’ingresso ai palazzetti per la prossima stagione ai non vaccinati con più di 12 anni. L’obbligo non vale solo per il pubblico, ma anche per alcuni giocatori, che per ora hanno rifiutato l’immunizzazione anti Covid e che quindi nelle partite di casa non potranno scendere in campo. Tra loro anche la star dei Nets Kyrie Irving, uno dei giocatori più forti della lega americana. La sua scelta, a meno di un mese della partenza del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Chi non è vaccinato, non può. Ledi Newe San, sedi di alcune dellepiù importantiNBA – Brooklyn Nets, NewKnicks e Golden State Warriors -, hanno vietato l’ingresso ai palazzetti per la prossima stagione ai noncon più di 12 anni. L’obbligo non vale solo per il pubblico, ma anche per alcuni, che per ora hanno rifiutato l’immunizzazione anti Covid e che quindi nelle partite di casa nonscendere in campo. Tra loro anche la star dei Nets Kyrie Irving, uno deipiù fortiamericana. La sua scelta, a meno di un mesepartenza del ...

