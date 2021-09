Alfonsino | il delivery dei piccoli centri sbarca in Borsa e punta a diventare leader

(Di martedì 28 settembre 2021) (Tele) – “Gli amici ci dicevano che eravamo dei folli, che sicuramente l’idea era bella, ma più adatta a Milano che aidel Sud Italia”. È con queste parole che Carmine Iodice, CEO e co-fondatore di, ricorda come è nata la società specializzata nel servizio di foodnelle piccole e medie città italiane, e che oggi è pronta are a Piazza Affari. La startup di Caserta è stata co-fondata nel novembre 2016 da Carmine Iodice, Domenico Pascarella (CMO) e Armando Cipriani (CTO), a cui poi si è aggiunto Valerio Chiacchio (CFO). A cinque anni dalla sua fondazione, la società si appresta a quotarsi sull’AIM Italia ea “la societàdel mercatoitaliano”, ha ...

