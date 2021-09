Volley | Giannelli | “Ispirati dal trionfo di Wembley”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Forse ci rendiamo conto solo ora dell’impresa che abbiamo compiuto“. E’ ancora emozionato Simone, capitano della Nazionale maschile di pallavolo e miglior giocatore dell’Europeo vinto dall’Italia lo scorso 19 settembre. Il campione ha raccontato le sue emozioni e quelle dei suoi compagni di squadra nell’incontro di questa mattina con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Siamo orgogliosi di aver continuato la magica estate azzurra – ha spiegato il nuovo palleggiatore di Perugia – La vittoria della Nazionale di calcio aha ispirato tutti noi. Abbiamo reso onore al nostro Paese e abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a far vivere all’Italia un’estate ricca di soddisfazioni. Non ci siamo mai arresi. Siamo fieri di essere italiani e l’abbiamo dimostrato sul campo in ogni partita”. SportFace.

