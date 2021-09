Transumanza | applausi a Badalasco per il teatro dei Bergamini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) Le forti piogge di domenica 26 settembre non hanno fermato iin, partiti sabato dal centro di Bergamo in direzione Lodi vecchio, dove giungeranno il 2 e 3 ottobre. Accolti sotto scrosci di pioggia dagli alpini di Brembate per una sosta che è servita a rifocillarli e a fare riposare gli animali, hanno raggiunto Fara Gera d’Adda fermandosi solo pochi minuti per la benedizione in piazza. Purtroppo è saltata causa maltempo la sagra all’area feste. Alla sera a, all’oratorio, buona affluenza di pubblico e calorosa accoglienza per il “dei” con i balli del gruppo di danza storica il Passoemezzo di Bergamo. Durante la serata musica dal vivo dell’associazione del baghèt di Casnigo.