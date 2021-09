Sodoma e Gomorra distrutte da un asteroide?

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 27 settembre 2021)a causa di un? Trovate le prove. Il celebre racconto biblico parrebbe avere un riscontro, dopo 15 anni di scavi che hanno portato alla luce importanti elementi Un’esplosione in atmosfera di enormi proporzioni distrusse nel 1650 a. C. Tall el-Hammam, la cittadina a nord del Mar Morto allora identificata come